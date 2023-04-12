Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayern Münih yeni Lewandowski'sini buldu! Genç yıldız için kesenin ağzını açacaklar

Avrupa devlerinden Bayern Münih, golcü arayışlarına devam ediyor. Lewandowski'nin boşluğunu doldurmaya çalışan Alman ekibinin hedefi Portekiz'in genç yıldızı Gonçalo Ramos oldu

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Bayern Münih yeni Lewandowski'sini buldu! Genç yıldız için kesenin ağzını açacaklar

    Lewandowski'nin Katalan ekibi Barcelona'ya transferinden sonra golcü sıkıntısı çeken Bayern Münih için Alman basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Bayern Münih yeni Lewandowski'sini buldu! Genç yıldız için kesenin ağzını açacaklar

    Alman basınında yer alan habere göre, Bayern'in yeni hedef Benfica'nın genç forveti Gonçalo Ramos. 
  • Bayern Münih yeni Lewandowski'sini buldu! Genç yıldız için kesenin ağzını açacaklar

    Aktarılana göre Alman ekibinin önümüzdeki yaz sezonunda transfer bütçesi 100 milyon Euro. Alman ekibinin önceliği ise Portekizli genç golcü olduğu belirtildi.

     
  • Bayern Münih yeni Lewandowski'sini buldu! Genç yıldız için kesenin ağzını açacaklar

    Bu transferle Bayern, uzun yıllar boyunca forvet sıkıntısı çekmeyeceğini düşünüyor.
  • Bayern Münih yeni Lewandowski'sini buldu! Genç yıldız için kesenin ağzını açacaklar

    Ayrıca oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile temasa geçildiği aktarıldı.
  • Bayern Münih yeni Lewandowski'sini buldu! Genç yıldız için kesenin ağzını açacaklar

    Bu sezon Benfica ile 38 maça çıkan genç golcü 25 gol ve 5 asistlik bir performans sergiliyor.
  • Bayern Münih yeni Lewandowski'sini buldu! Genç yıldız için kesenin ağzını açacaklar

    Alman devinin Gonçalo Ramos dışında transfer listesinde Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolu Mouani, Napoli'den Victor Osimhen ve Tottenham'dan Harry Kane'nin de olduğu belirtildi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.