Bayern Münih'ten Harry Kane için: 120 milyon Euro
Bayern Münih - Harry Kane flörtünde son düzlüğe girildi... Alman devi, Kane için Tottenham'a 120 milyon Euro'luk son teklifini sundu
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Harry Kane'yi kadrosuna katmak için çok kararlı görünüyor. Tottenham ise oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024’te bitmesine rağmen satmak istemiyor.
ESPN'in haberine göre; Bundesliga ekibi, İngiliz yıldız için 120 milyon Euro'luk yeni bir teklif sundu. Bu transferi bir sonuca bağlamak isteyen Bayern'in cuma günü gece yarısına kadar Tottenham’a zaman verdiği belirtildi.
Harry Kane, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier League'de çıktığı 38 maçta 30 gol ve 3 asist kaydetti. Yıldız oyuncunun, Alan Shearer'ın 260 gollük Premier League rekorunu kırmasına ise 47 gol kaldı.