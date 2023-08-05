Bayern Münih'ten Harry Kane için: 120 milyon Euro

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Harry Kane'yi kadrosuna katmak için çok kararlı görünüyor. Tottenham ise oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024’te bitmesine rağmen satmak istemiyor.

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ESPN'in haberine göre; Bundesliga ekibi, İngiliz yıldız için 120 milyon Euro'luk yeni bir teklif sundu. Bu transferi bir sonuca bağlamak isteyen Bayern'in cuma günü gece yarısına kadar Tottenham’a zaman verdiği belirtildi.