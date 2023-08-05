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        Haberler Futbol İngiltere Bayern Münih’ten Harry Kane için: 120 milyon Euro - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'ten Harry Kane için: 120 milyon Euro

        Bayern Münih - Harry Kane flörtünde son düzlüğe girildi... Alman devi, Kane için Tottenham'a 120 milyon Euro'luk son teklifini sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 11:58
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        Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Harry Kane'yi kadrosuna katmak için çok kararlı görünüyor. Tottenham ise oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024’te bitmesine rağmen satmak istemiyor.

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        ESPN'in haberine göre; Bundesliga ekibi, İngiliz yıldız için 120 milyon Euro'luk yeni bir teklif sundu. Bu transferi bir sonuca bağlamak isteyen Bayern'in cuma günü gece yarısına kadar Tottenham’a zaman verdiği belirtildi.

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        Harry Kane, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier League'de çıktığı 38 maçta 30 gol ve 3 asist kaydetti. Yıldız oyuncunun, Alan Shearer'ın 260 gollük Premier League rekorunu kırmasına ise 47 gol kaldı.

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