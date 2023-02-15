Bayezid-i Bistami Türbesi de depremde zarar gördü

AA'nın haberine göre batıda kayaların tıraşlanması ile oluşturulan, kuzeyde de sur duvarı ile sınırlanmış alanda birbirine kapı ile bağlanan, dikdörtgen planlı, beşik tonozlu dört mekandan oluşan türbenin yolları, kaleden düşen taşlarla kapandı.