'Bayi Toplantısı'nda toplandılar

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı, Doğu Demirkol, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Safa Sarı ile başrollerini paylaştığı 'Bayi Toplantısı'nın galası yapıldı. BKM'nin yapımcısı olduğu filme çok sayıda ünlü katıldı.

Galaya katılanlar;

Demet Akbağ, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Ezgi Mola, Gupse Özay, Farah Zeynep Abdullah, Şahin Irmak, İrem Sak, İsmail Filiz, Bülent Serttaş, Merve Dizdar, Sedef İybar, Bülent Emrah Parlak, Murat Dalkılıç, Eser Yenenler, Murat Cemcir, Sarp Apak, Nilay Deniz, Kaan Sekban, Ezgi Eyüboğlu, Berkay, Burcu Kara, Fettah Can, Murat Şeker, Ali Tanrıverdi, Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak, Emel Müftüoğlu, Cem Gelinoğlu, Kaan Sekban, Gürhan Altundaşar, Şebnem Sunar, Aksel Bonfil, Çok Güzel Hareketler 2, ÇGH Altyapı ve 'Güldür Güldür' ekibi.

Galada basın mensuplarının karşısına çıkan filmin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Çağla Demir ve yönetmen Bedran Güzel 'Bayi Toplantısı'nın ilk kez izleyici karşısına çıkacak olmasından ötürü duydukları heyecanlarını paylaştı. İbrahim Büyükak oyuncu arkadaşlarına ve ekibe ve yönetmenine teşekkür ederken, "Filminize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz, inşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler" dedi.

Erzurum, Antep ve Konya'dan bir bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen ve burada istemeden kendilerini komik bir maceranın içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli öyküsünü anlatan BKM yapımı 'Bayi Toplantısı', komedi dünyasının üç ağır topunu buluşturuyor.