CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "En kısa zamanda İstanbul'da barış ve huzur içinde yaptığımız, olağan süreçleri işleterek yaptığımız seçimin sonuçlarını ilan etmeliyiz. Bu Türkiye'ye yapılan saldırıları temelinde etkisiz kılmak demektir. Bu saldırılar Türkiye'ye karşı büyük bir haksızlıktır" dedi.

Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'ya dönen CHP Milletvekili Deniz Baykal, gündeme yönelik DHA'ya açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Baykal, ekonomi, dış ve iç politikanın ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Yeni gerginliklerin hızla büyümeye aday olduğunu kaydeden Baykal, Ortadoğu'da bugüne kadarki sıkışmışlığın yaşanmadığını vurguladı.

ABD'nin İsrail'e alışılmış ölçüde desteğinin ötesinde, bir çeşit açık kart vermiş gibi durumun ortaya çıktığını dile getiren Baykal, Ortadoğu'da ciddi tehlikeli bir patlamanın eşiğinde olunduğunu gösterdiğini aktardı. Baykal, "Türkiye de bu sıkıntıyı ekonomi, iç ve dış politikada yaşıyor. Ülkenin zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden itibaren, Cumhuriyet'in başlangıç yılları dahil uluslararası baskıya maruz kaldığı çok açık. Türkiye'nin bağımsız, güçlü, etkin, bütünleşmiş bir güç olması bu bölgede birilerini rahatsız ediyor. Halbuki Türkiye'nin durumu bölgenin barış ve istikrarına çok büyük katkı yapıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN ORTAK MESELESİ

Ekonomi ve siyasette Türkiye'nin baskılara maruz kaldığını aktaran Deniz Baykal, hükümetin bir süredir dış baskılara karşı savunma geliştirmeye çalıştığını söyledi. Bakanların ekonomik paketler açıkladığını belirten Baykal, hükümetin gelecekte yapacakları ile ilgili randevular verdiğini söyledi. Baykal, "Hükümet bu çabalarıyla ülkeye yapılan haksız baskıları, zorlamaları göğüslemeye çalışıyor, bunu anlıyorum. Bu durum karşısında Türkiye'nin bir direniş sergilemesini çok doğal karşılıyorum. Hükümete bu konuda destek vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu sadece hükümetin değil, Türkiye'nin ortak meselesidir" dedi.

TEREDDÜT ORTAMI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Deniz Baykal, hükümetin uluslararası ortamı yönetmeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Allah güç kuvvet versin, devam etsinler. Destek olmamız lazım. Ama bu tip çabalarla bu olayları denetim altına almak olası gözükmüyor. Yapılması gereken şey, sorunu kaynağında somut, etkili bir müdahale ile çözmektir. Bütün bu olumsuzlukların Türkiye içinde beslendiği dayanak, iç ve dış siyasetin, ekonominin hassas noktası, bir tereddüt ve belirsizlik ortamı yaratılmak istenmesidir. Bu amaçla kullanılan konu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin hala açıklanamamış olmasıdır. Sanki Türkiye'nin yaptığı bir seçimin sonuçlarını kabul ve ilan etmekte bir sıkıntısı varmış gibi bir tereddüt ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Buna karşı biz de bu süreci bakanlara reform paketleri açıklatarak gelecekle ilgili hedefleri ilan ederek yönetim altına almaya çalışıyoruz. Yapılması gereken sorunu kaynağında etkili bir şekilde çözmektir."

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Bütün spekülasyonların şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapıldıktan ve bu kadar gün geçtikten sonra hala sonuçlarının ilan edilememiş olmasına dayandırılmak istendiğini dile getiren Baykal, "Sanki Türkiye'nin kendi yaptığı bir seçimi kabul ve ilan etmekte bir sıkıntı varmış gibi ortam yaratılıyor. Bu ekonomiye, iç ve dış siyasete, demokrasiye, hukuk devletine çok ciddi şekilde olumsuz yansıtılıyor. Bunu ortadan kaldırmak için yapılması gereken şey sade ve açıktır. Derhal, hiç gecikmeden olayı kaynağında çözmeliyiz. Yani İstanbul'da bir an önce yaptığımız bir seçimin sonucunu ilan etmekte hiçbir tereddütümüz olmadığını ortaya çıkacak şekilde, sonucu hiç gecikmeden resmen ilan etmeliyiz. Bu konuda tereddüt yaratılması Türkiye'ye büyük haksızlıktır. Çünkü Türkiye 1931 yılından beri düzinelerce seçim yaptı. Bunların hiçbirinde seçim sonuçlarını kabul ve ilan etmekte hiçbir sıkıntı hissetmedi. Bugün de hissedilmesi için hiçbir neden yoktur. En kısa zamanda İstanbul'da barış ve huzur içinde yaptığımız, olağan süreçleri işleterek yaptığımız seçimin sonuçlarını ilan etmeliyiz. Bu, Türkiye'ye yapılan saldırıları, temelinde etkisiz kılmak demektir. Bu saldırılar Türkiye'ye karşı büyük bir haksızlıktır" diye konuştu.

KIZININ EVİNDE DİNLENİYOR

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017 tarihinde, beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından Baykal, fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Geçen yıl 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından Deniz Baykal, geçen hafta Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Antalya'ya döndü. Baykal, ardından ambulansla kızı Aslı Baykal'ın Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı köyündeki evine geçti.