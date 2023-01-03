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Baykar'dan 1.18 milyar dolarlık ihracat

Baykar, 2022'de 1.18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Baykar'dan 1.18 milyar dolarlık ihracat
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AA

Baykar'ın Twitter hesabından şirketin 2022 ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 ülke ile yeni ihracat sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Paylaşılan verilere göre, ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı toplamda 27, 2022 ihracat geliri ise 1,18 milyar dolar oldu. 2022 sözleşmelerindeki ihracat oranı ise yüzde 99,3 olarak gerçekleşti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öz sermayemizle geliştirdiğimiz milli ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri arasında yerimizi aldık. 2022'de imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3. Bayraktar Kızılelma'yı da ihracat gelirlerimizle geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, "20 yıldan bugüne üzerinde çalıştığımız yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava araçları platformları ile ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. 2022 yılında imzaladığımız sözleşmelerde ihracatın payı yüzde 99,3 oldu. Gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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