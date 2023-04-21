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Baykuş ile vatandaşın 20 yıllık dostluğu

Ordu’da yaşayan Atilla Karakaya, 20 yıldır serendisine yavrulayan baykuş ve yavruları ile yakından ilgileniyor. 20 yıldır 50’yi aşkın yavru doğaya kavuşturan Atilla Karakaya, yıkma düşüncesi olduğu serendiyi baykuşlar için yıkmadığını söyledi

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İHA
  • Baykuş ile vatandaşın 20 yıllık dostluğu

    Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Atilla Karakaya’nın serendisine gelen bir baykuş 20 yıl önce yumurta bıraktı.

     
  • Baykuş ile vatandaşın 20 yıllık dostluğu

    İHA'nın haberine göre durumu fark eden Karakaya yavrular için buraya boş arı peteğini çevirerek yuva yaptı.

     
  • Baykuş ile vatandaşın 20 yıllık dostluğu

    Karakaya, o günden bu yana baykuşun her mart ayında gelip yavru bıraktığını, yavrular büyüyünce buradan ayrıldıklarını belirtti.

     
  • Baykuş ile vatandaşın 20 yıllık dostluğu

    "YAKLAŞIK 20 YIL ÖNCE YUVA YAPMIŞTI, O GÜNDEN BU YANA GELİYOR"

    İlk kez yaklaşık 20 yıl önce tanıştığı baykuşun her kendisini gösterdiğini söyleyen Atilla Karakaya, "Ben o zaman her yıl geldiğini görünce arı peteğini kesip, iç kısmını baykuşa uygun hale getirdim. Her sene geliyor ve yumurta bırakıyor. İlk başlarda 5 yumurta bırakır, çıkan yavrulardan birisini imha ederdi. Gün geçtikçe yavru sayısı azaldı, bu yıl 2 yumurtadan bir tane baykuş çıktı" dedi.

     
  • Baykuş ile vatandaşın 20 yıllık dostluğu

    "BAYKUŞ İÇİN SERENNDİYİ KALDIRMIYORUM"

    Serendiyi evinin önünden kaldırmak istediğini ancak baykuş için dokunmadığını kaydeden Karakaya, “Hayvan orada her yıl alışmış ve ben de kaldırmak istemiyorum. Ne kadar yıl daha gelir bilmiyorum, bu şekilde devam edeceğiz, sanırım artık yaşlandı" diye konuştu.

     
  • Baykuş ile vatandaşın 20 yıllık dostluğu

    "BİR GÜN GELMEZSE ÜZÜLÜRÜM"

    Karakaya şunları söyledi:

     

    "Orada yuvası hazır olduğundan her yıl gelir ve yumurta bırakır, sonrasında evin etrafında bağırır. Bu hayvana uğursuz derler ama aksine doğanın dengesi. Her yıl mart ayında geldiği için çok alıştım, gelmezse üzülürüm. Her sene gelmesi mutlu ediyor”
  • Baykuş ile vatandaşın 20 yıllık dostluğu
  • Baykuş ile vatandaşın 20 yıllık dostluğu
  • Baykuş ile vatandaşın 20 yıllık dostluğu

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