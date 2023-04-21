Baykuş ile vatandaşın 20 yıllık dostluğu

"BAYKUŞ İÇİN SERENNDİYİ KALDIRMIYORUM"

Serendiyi evinin önünden kaldırmak istediğini ancak baykuş için dokunmadığını kaydeden Karakaya, “Hayvan orada her yıl alışmış ve ben de kaldırmak istemiyorum. Ne kadar yıl daha gelir bilmiyorum, bu şekilde devam edeceğiz, sanırım artık yaşlandı" diye konuştu.