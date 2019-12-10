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Baymak CEO'su Ender Çolak, sanayinin gerek yarattığı istihdam gerekse ülkemizin cari açıkla mücadelesine verdiği katkıyla; ekonominin ana motorlarından olduğunu ifade ederken, “Bugün dünya ekonomilerine baktığımızda da sanayi ve üretime doğru hızlı bir kayış olduğunu görüyoruz. Sanayi bugün ABD’nin, Almanya’nın, Çin’in mevcut ekonomi politikalarının temeline yerleşmiş durumda. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında da sanayinin çok önemli bir payı olduğuna inanıyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefiyle çıktığımız yolda; Baymak olarak ülkemiz sanayisinin büyümesine her türlü katkıyı vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

2020’DE YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Baymak’ın, 2013 yılından bu yana dünyanın önde gelen iklimlendirme şirketlerinden BDR Thermea Group bünyesinde faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Ender Çolak şöyle devam etti:

“Türkiye’nin önde gelen sanayi şirketlerinden biri olarak bu alandaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2019 Baymak için oldukça başarılı bir yıl oldu. İç pazarda yaşanan her türlü olumsuzluklara rağmen bu alanda satışlarımızı artırırken, özellikle ihracat pazarlarımızda da ciddi bir büyüme elde ettik. Bunun yanında geçtiğimiz yıl yaklaşık 201 bin seviyesinde olan kombi üretimimizi de bu yıl içinde yüzde 12’lik bir artışla 225 binin üzerine taşıdık. 2020 yılında da bu başarılı performansımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte yatırımlarımızı da ara vermeden sürdüreceğiz. Teknoloji ve inovasyon temelli yaklaşımımızla 2020 için planladığımız toplam yatırım miktarı 30 milyon euronun üzerinde.”