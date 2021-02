Baymak yüzde 30 büyüdü

Baymak, 2019 yılını 838 milyon TL net ciro ile tamamlarken, 2020 yılı sonunda koyduğu tüm hedeflere ulaştı. Geçen yıl 1 milyar 90 milyon TL net ciro elde eden Baymak, yılı yüzde 30 büyüme ile kapattı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Baymak CEO’su Ender Çolak, şunları kaydetti: “2020 yılına üretim, Ar-Ge, ihracat, sürdürülebilirlik, müşteri deneyimi, dijital projeler gibi alanlarda çalışmalarımızı en üst noktaya taşıyarak yatırımlarımızı artıracağımız ve başarılarımızı perçinleyeceğimiz bir yıl olacağını öngörerek girmiştik. Pandeminin önümüze koyduğu tüm engellere rağmen bu öngörülerin hepsini gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmayı başardık. 2020 yılında olağanüstü koşullarda olmamıza rağmen yüzde 30 büyüyerek Türkiye ekonomisine, sektöre ve tüm paydaşlarımıza katkıda bulunmayı sürdürdüğümüz için gururluyum.”

ISI POMPASINDA YÜZDE 87 BÜYÜME

İstikrarlı büyümenin en önemli ve güven verici gösterge olduğunun altını çizen Çolak, "Lokomotif ürünlerimizde adetsel bazda; kombide yüzde 8, klimada yüzde 6, panel radyatörde yüzde 10, termosifon ve termoboylerde yüzde 34, duvar tipi yoğuşmalı kazanda yüzde 4 büyüdük. Yüksek enerji verimliliği sayesinde geleceğin teknolojisi ısı pompasında yüzde 87 büyüme ile sektörün ana markası olduk.” dedi

Baymak olarak Türkiye’nin her noktasına yayılmış geniş bayi ve servis ağıyla müşterilerinin beklentileri için yerinde çözümler üretmeye, her noktada online ve offline kanallar aracılığıyla ulaşılabilir olmaya devam ettiklerinin altını çizen Çolak, “2020 yılında 149 yeni bayilik yapılanmamızı tamamladık. Marmara Bölgesi’nde 32, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 31, İç Anadolu’da 47, Karadeniz Bölgesi’nde 22 ve Ege Bölgesi’nde 17 yeni bayimiz tüketicilerimize Baymak kalitesini ulaştırmaya başladı. 2021 yılında da tüm bayilerimiz aracılığıyla her noktada aynı hizmet kalitesini tüketicilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu

“2021 YILINDA DA YÜZDE 30 BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ”

2021 yılında yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Çolak, sözlerine şöyle devam etti: “2021 yılında kendimize yine büyük hedefler koyduk. Yatırımlarımıza devam ederek, bu dönemde kombi, klima, ısı pompası ve diğer ürünlerimizdeki istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz. Boyler ve termosifon hattımızı yenileme çalışmalarımız sürecek. Yine bu dönemde kombi hattımızdaki dijital dönüşümü de tamamlamayı hedefliyoruz. 2021 yılında kombi ve ısı pompası ürün gamımızı da genişleteceğiz. Bağlı olduğumuz BDR Thermea Group’un da kombi üretiminin daha büyük bir kısmını Türkiye’de gerçekleştirmeye başlayacağız. Tüm bu gelişmeler neticesinde 2021 yılında da yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz.”