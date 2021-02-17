Baymak’ta “stratejik” atama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Baymak’ta “stratejik” atama

Türkiye iklimlendirme sektörünün öncü şirketlerinden Baymak’ın Stratejik Pazarlama Müdürü Ece Salihoğlu oldu

Baymak’ta “stratejik” atama
HABERTURK.COM

Türkiye iklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Baymak’ta Stratejik Pazarlama Müdürlüğüne Ece Salihoğlu getirildi. Kasım 2017’den bu yana Baymak’ta pazarlama ve marka alanında başarılı çalışmalara imza atan Salihoğlu, yeni görevinde Baymak ve BDR Thermea Group’un diğer marka stratejilerinin belirlenmesinde ve pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunda kilit rol üstlenecek.

ECE SALİHOĞLU KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2013 yılında mezun olan Ece Salihoğlu, yüksek lisansını 2014 yılında İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde Mühendislik İşletme Yönetimi alanında tamamladı.

Kariyer yolculuğuna öğrencilik yıllarında başlayan Salihoğlu, sırasıyla Biesterfeld International GmbH, Mercedes Benz-Türk AŞ, BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ ve BP Petrolleri AŞ’de stajyer olarak görev aldı. Çalışma hayatına 2013-2014 yılları arasında İngiltere’de Hollister Co’da Pazarlama Sorumlusu olarak devam eden Salihoğlu, yaklaşık 3 yıl boyunca Paşabahçe San. ve Tic. AŞ’de Stratejik Planlama alanında çeşitli görevler üstlendi.

2017 yılının Kasım ayında Baymak’a Pazarlama Uzmanı olarak katılan Salihoğlu, 2019 yılının Ocak ayında Marka Yöneticiliğine atandı. Salihoğlu, Şubat 2021 itibarıyla görevine Stratejik Pazarlama Müdürü olarak devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Semt marketleri hafta sonu gıda dışında hiçbir şey satmasın'
İŞ-YAŞAM'Semt marketleri hafta sonu gıda dışında hiçbir şey ...
Ankara - Sivas YHT biletleri ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAMAnkara - Sivas YHT biletleri ne kadar olacak?
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, İstanbul ve Malatya'daki 6 taşınmazın satışına onay verdi
İŞ-YAŞAMÖİB'den 6 taşınmazın satışına onay
Brent petrolün varili 63,52 dolardan işlem görüyor
İŞ-YAŞAMBrent petrolde artış sürüyor
Kafe ve restoran desteği detayları belli oldu
İŞ-YAŞAMKafe ve restoran desteği detayları belli oldu
Doğan Holding'den hisse alımı
İŞ-YAŞAMDoğan Holding'den hisse alımı
THY, günlük 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı
İŞ-YAŞAMTHY'den günlük 592 uçuş
SON DAKİKA HABERLERİ: Halka arzlar yatırımcı için fırsat mı? 8 şirket halka açıldı!
İŞ-YAŞAMHalka arzlar fırsat mı?
AB ekonomisi 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 0.4 küçüldü
İŞ-YAŞAMAB ekonomisi dördüncü çeyrekte küçüldü
Bakan Varank: Türkiye ile Birleşik Krallık'ın iş birliği AB pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumada öneml
İŞ-YAŞAM'Birleşik Krallık ile iş birliği önemli'