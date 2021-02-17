Baymak’ta “stratejik” atama

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Türkiye iklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Baymak’ta Stratejik Pazarlama Müdürlüğüne Ece Salihoğlu getirildi. Kasım 2017’den bu yana Baymak’ta pazarlama ve marka alanında başarılı çalışmalara imza atan Salihoğlu, yeni görevinde Baymak ve BDR Thermea Group’un diğer marka stratejilerinin belirlenmesinde ve pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunda kilit rol üstlenecek.

ECE SALİHOĞLU KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2013 yılında mezun olan Ece Salihoğlu, yüksek lisansını 2014 yılında İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde Mühendislik İşletme Yönetimi alanında tamamladı.

Kariyer yolculuğuna öğrencilik yıllarında başlayan Salihoğlu, sırasıyla Biesterfeld International GmbH, Mercedes Benz-Türk AŞ, BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ ve BP Petrolleri AŞ’de stajyer olarak görev aldı. Çalışma hayatına 2013-2014 yılları arasında İngiltere’de Hollister Co’da Pazarlama Sorumlusu olarak devam eden Salihoğlu, yaklaşık 3 yıl boyunca Paşabahçe San. ve Tic. AŞ’de Stratejik Planlama alanında çeşitli görevler üstlendi.

2017 yılının Kasım ayında Baymak’a Pazarlama Uzmanı olarak katılan Salihoğlu, 2019 yılının Ocak ayında Marka Yöneticiliğine atandı. Salihoğlu, Şubat 2021 itibarıyla görevine Stratejik Pazarlama Müdürü olarak devam edecek.