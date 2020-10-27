Baymak’tan Yeni BYH Hidrofor Serisi

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Baymak, yeni BYH serisi hidroforlarını duyurdu. Büyük konut, hastane, otel gibi projelerin basınçlı su ihtiyaçlarını karşılıyacak olan Baymak, mevcut hidrofor ailesine yeni eklenen BYH serisinde, çok katlı ve daireli yaşam alanlarının su ihtiyaçlarına yüksek teknoloji ile çözüm üretecek.

Şirketten yapılan açıklamada yeni BYH serisi hidroforların, pompa başı 36 m³/h debi ile toplam 108 m³/h su ihtiyacına ve 15 bara kadar olan modelleri ile 30 kata kadar olan proje ve su ihtiyaçlarına yüksek kapasite özellikleriyle çözüm bulacağı ifade edildi.

Fan difizör dahil komple paslanmaz çelik konstrüksiyona sahip pompalarıyla dayanıklılığı ön plana çıkaran BYH hidrofor serisi, aynı zamanda kullanıcılara yüksek verim ve enerji tasarrufu imkanı sağlıyor.

Yeni BYH hidrofor serisi; tek pompa, çift pompalı ve üç pompalı model seçenekleriyle frekans kontrolünü opsiyonel, eş yaşlandırmayı ise standart olarak sağlarken çift pompalı ve üç pompalı modellerde standart olarak sunulan eş yaşlandırma özelliği ile pompaların ömrü uzarken ihtiyaç durumunda tüm pompalar birlikte devreye girebiliyor. Frekans kontrollü modellerde ise enerji tasarrufu maksimum düzeye çıkıyor.