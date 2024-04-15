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        Haberler Gündem Bayraktar'dan Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe cevap

        Bayraktar'dan Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe cevap

        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, X hesabından Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 23:40 Güncelleme: 15.04.2024 - 23:40
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        Bayraktar'dan Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe cevap
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        Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e yönelik X hesabından paylaşımda bulundu.

        Bayraktar, Türkçe ve Kürtçe yaptığı paylaşımında, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk û kurd bi biratî lê dijîn." ifadelerini kullandı.

        Geerdink Türkiye'den sınır dışı edilmişti

        Öte yandan Geerdink, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.

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