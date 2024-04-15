Bayraktar'dan Geerdink'e Türkçe ve Kürtçe cevap Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, X hesabından Türkçe ve Kürtçe olarak yanıt verdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 15.04.2024 - 23:40 Güncelleme: 15.04.2024 - 23:40 facebook

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