Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirimler tüm hızıyla devam ediyor. 7 Nisan tarihinden itibaren başlayan indirimler 23 Nisan tarihine kadar sürüyor. Tarım Kredi Marketlerde et, süt, yumurta, ayçiçek yağı, çay, fiyatları merak ediliyor. İşte, Ramazan Bayramı fırsatları ile Tarım Kredi Marketlerde yeni indirimler listesi...