Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular milyonlarca emekli vatandaş tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde Kurban Bayramı'nı 31 Temmuz olarak belirledi. Peki, bayram ikramiyeleri ne kadar yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin henüz ne zaman yatacağı belli olmadı. Detaylar paylaşıldığında haberimizde de olacaktır.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2020?

Emekli ikramiyesi 2020 kurban bayramı için 1000 TL olarak belirlendi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?



SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.