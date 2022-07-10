Bayram günü kardeş katili oldu! 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'de, bayram günü iki kardeşin miras tartışması kanlı bitti. Tuncay A., kardeşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Olay, İzmit ilçesi Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, miras sebebiyle küs olan Tuncay A. (43) ile kardeşi Yaşar A. (39) aynı sebeple bayram günü yine tartışma çıktı.

İki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yaşar A., ağabeyini av tüfeğiyle vurdu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Tuncay A.'nın müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaşar A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

İki kardeşin de evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.