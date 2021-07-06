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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Milyonlarca emekli yılda iki kez, ramazan ve kurban bayramında ikramiye alıyor. Bayrama sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için tarih verdi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Emekliler Temmuz ayı aylıklarını almak ve artı bayram ikramiyelerini alarak bayramda rahat bir nefes almak istiyor. Binlerce emekli merak ediyor: Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Erdoğan: "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

"12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi bin 100 TL olarak belirlendi.

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