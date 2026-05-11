Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca emekli "Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi için gözler SGK'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine verilecek 4 bin TL'lik ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?" İşte 2026 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...
Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin en çok araştırdığı konuların başında bayram ikramiyesi ödeme tarihleri geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimini kısa süre içinde duyurması bekleniyor. 2026 yılı emekli ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak belirlendi. Böylece emekliler yıl içinde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplam 8 bin TL ikramiye almış olacak. Peki, 'Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4 bin TL bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?' İşte 2026 bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmayacağını söyleyen Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" dedi.
Bakan Işıkhan, “Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır” dedi.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerinin Kur8ban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde idrak edilecek.
Bakan Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullandı.
Bayram ikramiyesi ödeme takvimi önüzmüdeki günlerde SGK veya bakanlık tarafından açıklaması bekleniyor.
Bayram ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi