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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2018 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati

Bayram namazı saati, yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü olduğu için merak konusu oldu. İslam aleminde Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk sabahında bayram namazı kılmak için camiler dolduruluyor. Peki bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri

20.08.2018 - 22:33 | Güncelleme:

Bayram namazı, bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri. Camiler bayram sabahına ev sahipliği yapmadan önce son hazırlıklarını tamamlanıyor. İslam alemi yarın sabah bayram namazını kıldıktan sonra kurban ibadetlerini yerine getirecek. Türkiye'de il il bayram namazı saatleri merak ediliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği bayram namazı saatleri...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11'de kılınacak.
Diyanet takvimine göre, 21 Ağustos Salı günü Almanya Kurban Bayram namazı saati 06:48.

KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Kurban Meşrû Bir İbadettir

Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşrûiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurban da zekât gibi Hicretin ikinci yılında meşrû kılınmıştır.

Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyuruluyor:

“Kurbanlık deve ve sığırlar, Allah’ın size olan nişanelerinden (Allah’ın size verdiği dinin alâmetlerinden) kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. O halde onları ön ayaklarından biri bağlı olduğu halde keserken üzerle-- rine Allah’ın adını anın. Yanları yere yaslandığı (yani canları çıktığı) vakit onların etlerinden yiyin, kanaat edip istemeyene de, isteyene de yedirin. Böylece onları sizin emrinize verdik ki, şükredesiniz.”

Peygamberimiz de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır

“Ademoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır. Şüphesiz o kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir. Hiç şüphe yok ki, kurbanın kanı yere düş-- meden önce Allah katında kabul görür. Öyle ise gönüllerinizi kurban ile hoş edin.”199
Peygamberimiz kurbanı tavsiye ederlerken kendileri bizzat kurban keserek de örnek olmuşlardır. Müslim’in rivâyetine göre Enes (ra.) şöyle demiştir: “Allah’ın Resûlü, beyaz renkli iki koç kurban ederdi.”

Kurbanın Hükmü

İslâm alim ve müçtehitleri kurbanın hükmü hakkında farklı içtihatlar da bulunmuşlardır.

İmam A’zam Ebû Hanife’ye göre kurban vaciptir. Delili de:

“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes”201 ayet-i kerimesinin delâletiy-- le Peygamberimizin:
“Kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın.”202 Hadisindeki vaîd (korkutma)dır. Böyle bir korkutma ancak vacip olan bir ibadetin terki için yapılır. Yani İmam A’zam demek istiyor ki, kurban vacip olmasaydı Peygamberimiz onu terkedene böyle bir tehditte bulunmazdı.
Şafiî, Malikî ve Hanbeliler ile Hanefilerden İmam Ebû Yusuf’a göre ise kurban vacip değil, sünnet-i müekkededir.203 

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

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