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Bayram namazı saatleri: Diyanet takvimi il il 2018 Kurban Bayramı namazı saatleri

Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Bayrama kısa bir süre kalmışken bayram namaz saatleri merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı namaz saatleri kaçta? işte Diyanet verilerine göre il il namaz saatleri...

20.08.2018 - 11:07 | Güncelleme:

İslam Dünyası'nın heyecanla beklediği Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kimisi 9 günlük bayram iznini fırsat bilip tatile giderken kimisi de bayramı ailesi ile geçirmeyi tercih etti. Kurban Bayramı için evlerde hazırlıklar sürerken bir yandan da bayram namaz vakitleri merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte il il namaz vakitleri...

DİYANET KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ - 2018

 İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL KURBAN BAYRAMI NEMAZI SAATİ - 2018

Bayramın ilk gününü İstanbul'da geçirecekler Kurban Bayramı namaz saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarfından yayımlanan Kurban Bayramı namaz saatlerine göre İstanbul'da 2018 Kurban Bayramı Namzı saati: 07.00

ANKARA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ -2018

Başkent Ankara'da cami ve mescitlerde Kurban Bayramı namazı için hazırlıklar devam ediyor. Ankara Kurban Bayramı namaz saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından saat 06.46 olarak belirlendi.

İZMİR KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ  - 2018

Bayram namazı için cami ve mescitlere gidecek İzmirliler ve İzmir'e tatil için gelenler, İzmir bayram namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 İzmir Kurban Bayramı namaz saatini 07.11 olarak ilan etti.

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?
Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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