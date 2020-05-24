Bayram sevinci evlere sığdı - KAYSERİ

Kayseri'de de bayram sevincini evlerine sığdıran vatandaşlar, ailelerinin ve sevdiklerinin bayramını telefonla arayıp seslerini duyarak ya da görüntülü konuşarak kutladı.Anne ve babalarının aracılığıyla büyüklerini arayan çocuklar, görüntülü olarak anneanne ve dedelerinin bayramını kutladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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