Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? Kabine Toplantısı sonrasında merak edilen soruyla ilgili belirsizlik sona erdi. Peki, 2, 3 ve 4 Mayıs günlerinde kutlanacak olan 2022 Ramazan Bayramı tatiline 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü de tatil oalrak eklendi mi? Merak edilen soruların cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte dün akşam ki Kabine Toplantısı sonrasıbayram tatili tarihleri...