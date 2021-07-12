Milyonlarca vatandaşın uzun zamandır beklediği an geldi. Kurban bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Uzun zamandır evlere kapanan vatandaşlar kurban bayramında tatil yapmak ve ailelerini ziyaret etmek istiyor. Peki bayram tatili kaç gün? Kurban bayramı ne zaman? İşte detaylar...

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI, 11 GÜN OLDU MU?



Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmama kararı, Kabine Toplantısı sonrasında netleşecek. Buna göre 11 günlük tatil için uygulanması gereken süreçler şu şekilde olacak;16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.

Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;

Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.

Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.