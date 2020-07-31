Bayram tatilini fırsat bilenler, ilk günü plajda eğlenerek geçiriyor - İSTANBUL

Plaja arkadaşlarıyla ve aileleriyle gelen vatandaşların bazıları piknik yapmayı, bazıları ise sıcak hava nedeniyle denizde yüzerek serinlemeyi tercih etti.Aileleriyle denize gelen çocukların da sahilde oynadığı ve büyük mutluluk yaşadığı görüldü.Sahilde mangal yakılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmezken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, boğulma vakalarına karşı hazırda bekliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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