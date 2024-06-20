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        Haberler Gündem Güncel Bayram tatilinin alternatif rotası "mavi yolculuk" | Son dakika haberleri

        Bayram tatilinin alternatif rotası "mavi yolculuk"

        Ege Denizi'nin birbirinden güzel koyları, bayram tatilini mavi sularda geçirmek isteyen turistlerin tercihi oldu. Turizmciler mavi yolculuğun gelecek yıllarda popülaritesini artırarak devam edeceğini dile getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:37
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        Son dönemde tatilcilerin daha çok tercih etmeye başladığı mavi yolculuk, denizin ortasında, sakin koylarda dinlenme fırsatı sunuyor.

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        9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de Bodrum'dan Antalya'ya kadar farklı rotalarda, tekne, gulet ve yatlarla denize açılan yerli ve yabancı turistler, demir atılan koylarda yoğunluk oluşturdu.

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        Ege Denizi'nin eşsiz mavisinde yüzen ve kürek sörfü yapan turistler, yeşil ile maviyi buluşturan koylarda güneşin doğuşunu ve batışını izlemenin keyfini de çıkardı.

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        Yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten turizmciler de mavi yolculuğun gelecek yıllarda popülaritesini artırarak devam edeceğini dile getiriyor.

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        #Mavi Yolculuk
        #tatil
        #kurban bayramı
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