Bayram tatillerinde uzun kuyrukların oluştuğu yollar bu yıl boş kaldı - BURSA

AA

Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Bursa'daki kara yolları yoğunluğunun, önceki yıllara göre yüzde 90'dan fazla azaldığı görüldü.Özellikle uzun araç kuyrukları oluşan, ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği Bursa-Karacabey kara yolu en sakin günlerini yaşıyor.Yolların boş kaldığı bu bayram döneminde genelde lojistik sektöründe çalışan tır ve kamyon gibi araçlar görülüyor.Kara yollarında görevli polis ve jandarma ekipleri kısıtlamadan muaf olan ya da özel izinle yola çıkan araçları durdurarak sürücülerine belge kontrolü yapıyor.