Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü itibarıyla başladı. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı'nda zincir marketlerin çalışma saatleri de değişiklik gösterebiliyor. Vatandaşlar mağduriyet yaşamamak adına "Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...