Pandemi sebebiyle bir süredir askıya alınan cezaevlerinde açık görüşler Ramazan Bayramı'nda yapılıp yapılmayacağı araştırılır oldu. Sevdiklerinden bir süredir uzak kalan cezaevi mahkumları Ramazan Bayramı'nda sevdiklerine kavuşmayı beklerken, müjdeli haber Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Adalet Bakanı Bozdağ’ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.Açık Görüş Genelgesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildi. Peki Bayramda açık görüş var mı? İşte 2022 Ramazan Bayramı'nda cezaevi görüşleri tarih ve saatleri...

AÇIK GÖRÜŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildi. Pandemi sebebiyle ceza ve infaz kurumlarında bir süre yapılamayan açık görüşler Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Genelgeye göre; "Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları saklı kalmak üzere ertelenecek. Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü/ tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleri ile temizlenecek. Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak şartıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak."

"Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular ise açık görüşten yararlanamayacak"