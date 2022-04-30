Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Bayramda açık görüş var mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda cezaevi görüşleri tarih, saatleri
ABONE OL

Bayramda açık görüş var mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda cezaevi görüşleri tarih ve saatleri

Çeşitli sebeplerden dolayı ceza alıp hapishaneye giren cezaevi mahkumları, Ramazan Bayramı yaklaştıkça "Açık görüş olacak mı? Ramazan Bayramı'nda ceza evi görüşü tarihi ve saatleri" araştırmaları hız kazandı. Peki Bayramda açık görüş var mı? İşte 2022 Ramazan Bayramı'nda cezaevi görüş tarih ve saatleri...

Bayramda açık görüş var mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda cezaevi görüşleri tarih, saatleri

Pandemi sebebiyle bir süredir askıya alınan cezaevlerinde açık görüşler Ramazan Bayramı'nda yapılıp yapılmayacağı araştırılır oldu. Sevdiklerinden bir süredir uzak kalan cezaevi mahkumları Ramazan Bayramı'nda sevdiklerine kavuşmayı beklerken, müjdeli haber Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Adalet Bakanı Bozdağ’ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.Açık Görüş Genelgesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildi. Peki Bayramda açık görüş var mı? İşte 2022 Ramazan Bayramı'nda cezaevi görüşleri tarih ve saatleri...

AÇIK GÖRÜŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildi. Pandemi sebebiyle ceza ve infaz kurumlarında bir süre yapılamayan açık görüşler Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Genelgeye göre; "Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları saklı kalmak üzere ertelenecek. Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü/ tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleri ile temizlenecek. Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak şartıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak."

"Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular ise açık görüşten yararlanamayacak"

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Bakan Soylu'dan "1 Mayıs" açıklaması: Sendikalar Taksim'de... - Haberler
GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu'dan "1 Mayıs" açıklaması!
Son dakika: haberi: Gamze halay tutuyordu! Muhtara ceza artırımı!
GÜNDEM O davada flaş gelişme! Halayda vurulmuştu!
Ülke genelinde “Türkiye Güven Huzur” uygulaması
GÜNDEM Ülke genelinde “Türkiye Güven Huzur” uygulaması
Eren Abluka-5 Operasyonu'nda kayadan düşen asker şehit oldu
GÜNDEM Eren Abluka-5 Operasyonu'nda kayadan düşen asker ...
Bekçi alımı başvuru ekranı: 2022 eDevlet ile Bekçilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor ve şartları neler?
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları son durum!
O caniye 'akıl sağlığı yerinde' raporu
GÜNDEM O caniye 'akıl sağlığı yerinde' raporu
Son dakika: Arkasından yaklaştı! Pazarda dehşet!
GÜNDEM Arkasından yaklaştı! Pazarda dehşet!
KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!
GÜNDEM KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
İl il bayram namazı saatleri 2022: Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya ve il il İstanbul bayram namazı vakti saat kaçta?
GÜNDEM Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Halk eğitim kurslarından 4 ayda 3,8 milyon kişi yararlandı
GÜNDEM 4 ayda 3,8 milyon kişi yararlandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.