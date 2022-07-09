BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda AVM'ler hizmet vermeye devam ediyorlar. Ancak Kurban Bayramı'nın ilk günü yani bugün bazı AVM'ler öğleden sonra saat 14:00'da açılabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.