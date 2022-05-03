Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı AVM'lerin calışma saatleri merak ediliyor. Ramazan Bayramı sebebiyle pek çok kurum ve kuruluşun resmi tatil olması AVM'lerin açık olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, 3 ve 4 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, kaça kadar açık? İşte, konuyla ilgili ayrıntılar...