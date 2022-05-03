Bugün bankalar açık mı?" ve "EFT ve havale işlemleri ne zaman hesaba geçer?" soruları yanıtını arıyor. Ramazan Bayramı tarihlerinde internet bankacılığını ile gönderim yapan vatandaşlar, havale ve EFT işlemlerinin ne zaman hesaba geçeceğini merak ediyor. Banka şubelerinden para çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, Ramazan Bayramı'nda bankaların çalışma saatleri...