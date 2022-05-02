Kargolar ve PTT bayramda çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? sorusu yanıtını arıyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Resmi tatil sebebiyle çoğu kamu kurum ve kuruluşu ve pek çok özel sektör firması hizmetlerine ara verdi. İşte, "Bayramda kargolar çalışıyor mu?" sorusunun cevabı ve Ramazan Bayramı'nda PTT ve diğer kargo firmaları hakkında merak edilenler...