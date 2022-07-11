Normal koşullarda haftanın 6 günü açık olan eczaneler Pazar günleri ise nöbet sistemi ile çalışıyor. Resmi tatil günlerinde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde 11 Temmuz nöbetçi eczaneler araştırılıyor. Peki bayramda eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...