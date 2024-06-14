Kurban Bayramında eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?
Kurban Bayramı'nın ikinci gününün Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle arama yapılan konulardan biri de hastaneler ve eczanelerin mesai durumları oldu. Hasta olan ve reçete yazdırma ihtiyacı olan vatandaşlar; bayramda hastane ve eczanelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte, konuya dair detaylar...
2024 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. 9 günlük resmi tatil ilanının duyurulmasıyla kamu kuruluşları, hastane ve eczanelerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte, detaylar...
BAYRAMDA SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER AÇIK MI?
Bayramda birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alırken, diğer resmi kurumlar gibi bayramda kapalı olacak.
BAYRAMDA POLİKLİNİK VE ACİLLER AÇIK MI?
Kurban Bayramı'nda poliklinikler kapalı olurken, hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Kurban Bayramı'nda hastanelerin acil bölümleri 7/24 saat açık olacak şekilde hizmet verecek.