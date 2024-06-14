Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramda eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları açık mı? Kurban Bayramında aile hekimi çalışıyor mu?

        Kurban Bayramında eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

        Kurban Bayramı'nın ikinci gününün Pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle arama yapılan konulardan biri de hastaneler ve eczanelerin mesai durumları oldu. Hasta olan ve reçete yazdırma ihtiyacı olan vatandaşlar; bayramda hastane ve eczanelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 08:14 Güncelleme: 14.06.2024 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2024 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. 9 günlük resmi tatil ilanının duyurulmasıyla kamu kuruluşları, hastane ve eczanelerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte, detaylar...

        2

        BAYRAMDA SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER AÇIK MI?

        Bayramda birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alırken, diğer resmi kurumlar gibi bayramda kapalı olacak.

        3

        BAYRAMDA POLİKLİNİK VE ACİLLER AÇIK MI?

        Kurban Bayramı'nda poliklinikler kapalı olurken, hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Kurban Bayramı'nda hastanelerin acil bölümleri 7/24 saat açık olacak şekilde hizmet verecek.

        4

        BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

        Kurban Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?