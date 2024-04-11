Ramazan Bayramında eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?
10 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı tüm hızıyla sürüyor. 9-12 Nisan arası resmi tatil olarak ilan edildiği için birçok kurum hizmet vermiyor. Peki, bayramda eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...
Ramazan Bayramı idrak edilirken, vatandaşlar tarafından eczane, sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. İdari izin 6 Nisan'da, resmi izin ise 9 Nisan'da başladı ve geçici süreliğine birçok kurumun çalışma saati değişti. Peki, bayramda eczane, hastane ve sağlık ocakları açık mı? İşte, detaylar...
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatilinde ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
RAMAZAN BAYRAMINDA HASTANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak. Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.