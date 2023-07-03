Bayramda geldiği Isparta'da kayboldu

DHA

İstanbul'da oturan Halis Şimşek (63) bayram tatili dolayısıyla Eğirdir'deki arkadaşı Halil Doğan'ın yanına geldi. Halil Doğan, Halis Şimşek ve beraberindeki 3 kişi dün dağlık bölgedeki Oluklacı mevkisine doğa yürüyüşüne çıktı.

SİVRİ DAĞI ETEKLERİNDE KAYBOLDU

Yürüyüşteki 4 kişi, saat 19.30 sıralarında aşağı inerken, en son saat 18.00 sıralarında Sivri Dağı eteklerinde görülen Halis Şimşek'ten bir daha haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

BAŞKAN VE JANDARMA KOMUTANI DA TAKİP ETTİ

Halis Şimşek'i arama çalışmaları başlatılırken, bölgeyi iyi bilenlerden de yardım istendi. Saat 23.30'a kadar arama çalışmalarını sürdüren ekipler aşağıya inerek sabahı bekledi. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen de gece geç saatlere kadar arama çalışmalarını takip ederek, bilgi aldı.

"YOLA 5 KİŞİ ÇIKTIK, ÖNDÜN YÜRÜDÜ"

Bu sabah 05.30'da yeniden Sivri Dağı etekleri ve Oluklacı mevkisinde Halis Şimşek'i arama çalışmalarına başlandı. Halis Şimşek'in arkadaşı Halil Doğan, "Yürüyüş amaçlı 5 kişi çıktık. O bizden genç ve dinamik olunca önde yürüdü. Bizim yanımızda kadınlar olunca ister istemez yavaş gittik. Gideceğimiz yere, hedefe vardık, oraya varıncaya kadar göremedik. Dönüşte dağda gördük onu, bayrak direğinin, Sivri Tepe'nin altından bize seslendi. Biz buradan saat 17.00 gibi çıktık. Saat 18.30 gibi çoban arkadaşlar görmüş. Adam dirayetli, yürüyecek durumda. Kendisi emekli, doğayı seviyor. Daha önce Oluklacı mevkisine çıkmış defalarca. Buraları bildiği için çıktık zaten" dedi.