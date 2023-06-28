Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Bayramın gelişi ile beraber, kargoların Kurban Bayramı'nda çalışıp çalışmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz bayramlarda resmi tatil olması sebebiyle birçok kargo şirketi hizmet vermezken, dağıtım yapmadı. Peki, "Bayramda kargolar açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramı'nda kargolar tatil mi, çalışıyor mu?" İşte detaylar...