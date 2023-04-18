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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler Ramazan Bayramı'nda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bayram'da marketlerin çalışma durumu ve saatleri gündemdeki yerini koruyor. Bu yıl 20 Nisan Cuma Arefe günü olurken Ramazan Bayramı ise 21 Nisan itibarıyla başlıyor. Bayram alışverişi için BİM, A101, ŞOK, Migros'a gidecek olanlar Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatini sorguluyor. İşte 21-22-23 Nisan Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma durumu ve saatleri...

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  • Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler Ramazan Bayramı'nda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Bu yıl 21-22-23 Nisan 2023 günlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri ve çalışma durumları sorgulanıyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermezken Arefe gününde ve bayramda banka, eczane, noter ve marketlerin çalışma durumu araştırılıyor. İşte BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin Ramazan Bayramı'nda çalışma saatlerine ilişkin merak edilenler...
  • Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler Ramazan Bayramı'nda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

    21-22-23 Nisan Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma durumu araştırılıyor. 

     

    Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında bayramın ilk günü kapalı olan birçok market bayramın 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.
  • Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler Ramazan Bayramı'nda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

    Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek. Bayramda marketlerin çalışma saatlerine ve çalışma durumlarına ilişkin bilgilerin BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketler tarafından açıklanması bekleniyor.
  • Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler Ramazan Bayramı'nda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

    Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatlerine ilişkin olarak henüz bir açıklama gelmedi.
  • Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler Ramazan Bayramı'nda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    BAYRAMDA A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Ramazan Bayramı'nda A101 market çalışma saatlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler Ramazan Bayramı'nda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Bayramda BİM çalışma saatlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler Ramazan Bayramı'nda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    ŞOK MARKET BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

    ŞOK bayram çalışma saatlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • Bayramda marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler Ramazan Bayramı'nda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    MİGROS MARKET RAMAZAN BAYRAMI ÇALIŞMA SAATLERİ

    Ramazan Bayramı'nda Migros market çalışma saatlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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