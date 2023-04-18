Bu yıl 21-22-23 Nisan 2023 günlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri ve çalışma durumları sorgulanıyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermezken Arefe gününde ve bayramda banka, eczane, noter ve marketlerin çalışma durumu araştırılıyor. İşte BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin Ramazan Bayramı'nda çalışma saatlerine ilişkin merak edilenler...