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Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? 2023 bugün marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Bayramda marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü itibarıyla başladı. Bayramın başlamasıyla Kurban Bayramı'nda marketlerin açık olup olmadığı sorgusu hız kazandı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bayramda Migros, A101, ŞOK, BİM çalışma saatlerini haberimizde derledik. İşte, Kurban Bayramı'nda bugün marketlerin çalışma durumu...

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  • Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramında A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketlerin mesai saatleri kaç?

    İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında eda edilecek. 4,5 gün resmi tatil olan Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Peki, Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte, detaylar...
  • Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramında A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketlerin mesai saatleri kaç?

    BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI OLACAK?

    Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterirken Kurban Bayramı'nda birçok marketin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. İşte, bayramda BİM, A101, ŞOk ve Migros çalışma saatleri...
  • Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramında A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketlerin mesai saatleri kaç?

    BİM MARKET KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

    Geçtiğimiz bayramlar göz önüne alındığında BİM marketlerin bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü günü normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.
  • Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramında A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketlerin mesai saatleri kaç?

    A101 BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

    Kurban Bayramı'nın birinci günü 28 Haziran'da A101 marketlerin kapalı olması beklenirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde çalışacağı tahmin ediliyor.
  • Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramında A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketlerin mesai saatleri kaç?

    ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

    ŞOK market şubelerinin Kurban Bayramı tatili boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
  • Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramında A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketlerin mesai saatleri kaç?

    MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI, KAPALI MI?

    Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
  • Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramında A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketlerin mesai saatleri kaç?

    2023 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

    A101 açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00

    ŞOK market çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

    Migros çalışma saatleri: 09:00 - 22:00

    *Market çalışma saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.
  • Bayramda marketler açık mı kapalı mı? 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramında A101, BİM, ŞOK ve diğer zincir marketlerin mesai saatleri kaç?

    BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    Kurban Bayramı'nın ilk günü bazı marketlerin açılış saati 10:00 olarak belirlenirken bazı zinir market şubelerinin ise Kurban Bayramı'nın birinci günü kapalı olması bekleniyor. Kesin çalışma saatlerini gideceğiniz marketin şubelerini arayarak öğrenebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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