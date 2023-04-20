AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Arefe günü bu yıl 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe günü A101, ŞOK, BİM, Migros ve Tarım ve Kooperatif Marketleri müşterilerine normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

A101, ŞOK, BİM gibi zincir marketler ile Tarım Kooperatif Marketleri 20 Nisan Perşembe arefe günü her zaman olduğu gibi saat 09.00’da açılacak ve saat 21.00’de kapanacak. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik olabilir.

2023 RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

21-22-23 Nisan Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma durumu araştırılıyor.

Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında bayramın ilk günü kapalı olan birçok market bayramın 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.