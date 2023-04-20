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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma durumu ve mesai saatleri bayram alışverişi yapacaklar tarafından takip ediliyor. 21-22 ve 23 Nisan'da idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nda resmi tatil sebebiyle kamu kurumları, bankalar ve pek çok işletme çalışmalarına ara veriyor. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Marketleri çalışma saatleri ise il ve ilçelere göre farklılık gösterebiliyor. İşte 2023 Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma günü ve saatleri...

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  • Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün arefe günü ve yarın Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma durumu ve mesai saatleri araştırılmaya başlandı. 11 ayın sultanı Ramazan'ın son günü olan Arefe günü 20 Nisan Perşembe günü idrak edilirken yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı ise 21 Nisan itibarıyla başlıyor. Arefe günü ve Ramazan Bayramı günlerinde ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler  BİM, A101, ŞOK, Migros marketler çalışma saatlerini sorguluyor. İşte 20 Nisan Arefe günü ve 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma durumu ve saatleri...
  • Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün arefe günü ve yarın Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

    Arefe günü bu yıl 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Perşembe günü A101, ŞOK, BİM, Migros ve Tarım ve Kooperatif Marketleri müşterilerine normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

    A101, ŞOK, BİM gibi zincir marketler ile Tarım Kooperatif Marketleri 20 Nisan Perşembe arefe günü her zaman olduğu gibi saat 09.00’da açılacak ve saat 21.00’de kapanacak. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik olabilir.

    2023 RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

    21-22-23 Nisan Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma durumu araştırılıyor. 

    Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında bayramın ilk günü kapalı olan birçok market bayramın 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.
  • Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün arefe günü ve yarın Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

    Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek. Bayramda marketlerin çalışma saatlerine ve çalışma durumlarına ilişkin bilgilerin BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketler tarafından açıklanması bekleniyor.
  • Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün arefe günü ve yarın Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

    Bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatlerine ilişkin olarak henüz bir açıklama gelmedi.
  • Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün arefe günü ve yarın Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

     

    A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.
  • Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün arefe günü ve yarın Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün arefe günü ve yarın Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün arefe günü ve yarın Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Migros imarketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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