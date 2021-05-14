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Bayramda marketler saat kaça kadar açık? 14 Mayıs A101 BİM ŞOK marketlerin çalışma saatleri

Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. İşte bayram marketlerin çalışma saatleri

Bayramda marketler saat kaça kadar açık? 14 Mayıs A101 BİM ŞOK marketlerin çalışma saatleri

Ramazan Bayramı'nda market açık mı? Bayramda marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan Tam Kapanma uygulanması kararı ile birlikte sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan yasaklar aynı şekilde devam ediyor. Marketlerin çalışma saatleri ile ilgili ise İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir genelge daha paylaşıldı.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. Marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek.

RAMAZAN BAYRAMINDA DENETİMLER DEVAM EDECEK

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirilecektir.

Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan toplam 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev yapacak olup gerçekleştirilecek denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, çalışma izni görev belgesi kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca tedbirlerin devam ettirileceği bildirilirken, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili olarak "Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir" denildi.

Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca şehirlerarası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacaktır.

Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecektir. Bu çerçevede her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacaktır.

Salgın denetim ekiplerince de tam kapanma dönemi sonuna kadar işyeri denetimleri tam kapasiteyle sürdürülecektir.

Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve vatandaşlarımızın temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının tedarikinin sağlanması amacıyla am kapanma döneminde muafiyet tanınan işyerlerine (fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcı, yeme-içme yerleri vb.) yönelik denetimler İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde görevli denetim ekiplerince (zabıta ve diğer kamu personeli marifetiyle) kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmeye devam edilecektir."

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