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Bayramda şeker yerine kuru yemiş ikram edin

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzman diyetisyeni Melek Atabey, bayram ziyaretlerinde çikolata veya şeker yerine, kuru yemiş ikram edilmesi önesinde bulundu

19.08.2018 - 14:45 | Güncelleme: AA

AA'nın haberine göre, Diyetisyen Atabey, Kurban Bayramı'nda özellikle aşırı protein ve şeker tüketiminin oluşturabileceği rahatsızlıkların önüne geçmek için bayramda da dengeli beslenilmesi ve öğün atlanılmaması gerektiğini belirtti.

Güne iyi bir kahvaltıyla başlamanın metabolizmayı harekete geçireceğini ifade eden Atabey, "Kurban Bayramı, kahvaltı öğününün atlanıp direkt kavurma ile başlandığı bir dönem. Bu en sık yaptığımız hatalardan biri. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 öğün beslenilmesini ve özellikle güne iyi bir kahvaltı ile başlanmasını öneriyoruz. Kahvaltıda domates, salatalık, yumurta, tam tahıl ekmek gibi sindirimi kolaylaştıracak gıdalar tüketmeliyiz." diye konuştu.

Atabey, kurban etinin en az 12 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesinin doğru olacağını, dinlendirilmeyen etin, mide ve sindirim problemlerine yol açacağına işaret ederek, eti hemen tüketmek isteyenlerin ise iyi pişirmesini ve küçük parçalar halinde yemesini önerdi.

Melek Atabey, rahat bir sindirim için kurban etinin yanında ayran tüketmesini tavsiye etti.

Eti kendi suyu ile pişirin

Diyetisyen Atabey, kuyruk yağı ve tereyağ ilave edilmeden kendi suyu ve yağıyla pişirilen etin sağlıklı olduğunu belirtti.

Bayram boyunca aşırı et tüketiminin neden olacağı protein yüklemesinin, sindirim sisteminde ciddi baskı oluşturacağına işaret eden Atabey, "Etler protein, yağ ve kolesterol yönünden zengin. Bu besin öğelerinin fazla alınması özellikle kronik hastalığı olan, kalp-damar ve kolesterol rahatsızlığı olan bireyler için kalp krizi riski doğurabilir." diye konuştu.

Sağlıklı bir bayram için küçük porsiyon, bol su

Atabey, bayramda hamurlu tatlıların ve kurban etinin küçük porsiyonlar halinde tüketilmesinin önemine değinerek, "Küçük egzersizler yapmalıyız. Yakın mesafelerdeki bayram ziyaretlerine yürüyerek gidebiliriz. Bol sıvı tüketmeliyiz. Günde en az 2 litre su içilmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bayram ziyaretlerinde çikolata ya da şeker yerine kuru yemiş, baklava yerine de sütlü tatlılar ve dondurma ikram edilmesini öneren Atabey, kurban etinin muhafazası konusunda da şu bilgileri verdi:

"Eti küçük parçalar halinde, buzdolabı poşeti ya da yağlı kağıtla buzdolabında saklamalıyız. Buzdolabının derin dondurucu kısmında birkaç ay saklanabilir. Etin çıkarıldıktan sonra tekrar dondurulmaması ve protein yapısının bozulmaması sağlığımız için çok önemli bir ayrıntıdır."

 

 

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