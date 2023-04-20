Ramazan'da iki öğüne düşen yemek düzeniyle birlikte sindirim sisteminin çalışma şekli de değişti. Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık ve gaz problemlerini önlemek için bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayan meyve tüketimi ise bu noktada oldukça önemli. Ramazan sonrasında beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte ara öğünlere yer vermek gerekiyor. Ara öğünlerde hangi meyve tercih edilmeli sorusuna ise verilecek cevaplardan biri; ananas. İşte ananas yemenin vücuda sağladığı faydalar...