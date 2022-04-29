ANKARA'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması…” Kararı gereğince vatandaşlarımız, 02, 03, 04 Mayıs 2022 tarihlerine rastlayan Ramazan Bayramı’nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.

Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenlenecektir.