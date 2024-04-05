BAYRAM TATİLİNDE OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER BEDAVA MI?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Korsan taşımacılık yapan sefer izni olmadan faaliyet gösteren izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacağız. Demiryollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir."

RAMAZAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

İşte, Ramazan Bayramı tarihleri;

Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı