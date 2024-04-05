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        Haberler Yaşam Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? BELLİ OLDU! Ramazan Bayramı’nda otobüs, metrobüs, metro, Marmaray bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?

        Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, Marmaray bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?

        Ramazan Bayramı tatili uzatılırken bayramda toplu taşıma ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Gözler bayramda otobüs, metrobüs, metro, Marmaray gibi toplu taşımaların çalışma durumuna çevrildi.  Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? İşte yanıtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:05
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        Bayramda toplu taşma çalışma durumu gündeme geldi. Ramazan Bayramı’nda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar tarifesine ilişkin karar geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Bu yıl 10 Nisan’da başlayan ve 12 Nisan’da sona eren bayram tatili memurlar için 9 güne çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bayram boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olurken gözler Ramazan Bayramı’nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray tarifesine çevrildi. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı’nda otobüs, metrobüs, metro, Marmaray bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?

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        BAYRAM TATİLİNDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Bayram tatilinde ve bayram sürecinde metro, metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerinde taşıma ücretsiz olacak mı henüz resmi açıklama gelmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek açıklama sonrası metro, metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerinin çalışma durumu netleşecek.

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        BAYRAM TATİLİNDE OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER BEDAVA MI?

        Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.

        Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

        "Korsan taşımacılık yapan sefer izni olmadan faaliyet gösteren izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacağız. Demiryollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir."

        RAMAZAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

        İşte, Ramazan Bayramı tarihleri;

        Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

        • Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
        • Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
        • Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
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