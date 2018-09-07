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Süleyman Soylu trafik kazaları ile ilgili konuştu
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Soylu: Direksiyon başında telefonu bitireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarının terör kadar can sıktığını belirterek, "Her vatandaşımızın emniyet kemeri takmasını kesinlikle ve kesinlikle temin edeceğiz. Direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle ve kesinlikle bitireceğiz" dedi

07.09.2018 - 14:41 | Güncelleme: DHA

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Bu yolda hep birlikteyiz' sloganı ile trafikte yeni bir proje başlatıldı. Projenin tanıtım programı, Ankara'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile jandarma ve polisler katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazaları konusunda farkındalığı arttırmak, kararlılığı bir üst noktaya taşımak ve milletin desteğine başvurmak üzere 'Bu yolda hep birlikteyiz' adıyla bir proje düzenlediklerini söyledi.

"MAKET TRAFİK ARAÇLARI İLE KAZA ORANLARI AZALDI"
Alınan trafik tedbirleri hakkında bilgi veren Bakan Soylu, 2018 yılı içinde 4-17 yaş aralığındaki 774 bin 212 çocuğa yönelik trafik eğitimi verildiğini belirterek, şunları söyledi: "Bütün bunların yanında strateji ve mevzuat adımlarımız oldu. Yasal düzenlemeler yaptık. Hem 'tuzak radar uygulamasının kaldırılması', 'trafik polislerinin görünürlüğünün arttırılması' gibi tedbirleri hem de stratejik adımlarımızı içeren 'trafik uygulama politika belgesi'ni oluşturduk ve uygulamaya koyduk. Keza trafikte aldığımız, nokta atışlı, somut tedbirler de çok olumlu sonuçlar vermiştir. En çok kazanın yaşandığı 20 kaza kara noktasını tespit ettik ve bunlara özel önlemler aldık. Aldığımız bu önlemler neticesinde geçtiğimiz Kurban Bayramı bu noktalarda sadece 1 ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir. Aynı şekilde maket trafik aracı uygulaması kapsamında 582 adet maket trafik polisi aracı yerleştirdik ve yerleştirildiği bölgelerde trafik kazalarında yüzde 17.5 azalma oldu. Yine bir kazanım, özellikle tuzak radar uygulamasından vazgeçip ortalama hız koridoru uygulamasına geçmemizin sonrasında, 2018'in ilk 8 ayında otoyollardaki can kayıplarında yüzde 30 azalma meydana gelmiştir."

 

"TRAFİK KAZALARI DA TERÖR GİBİ CANIMIZI SIKIYOR"
Trafikte ciddi adımlar attıklarını ve ciddi sonuçlar aldıklarını ancak işin içinde insan hayatı olduğu için gelinen noktayı yeterli görmediklerini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Sinevizyonda izledik, bir yılda bir ilçe nüfusu kadar kaybımız oldu. Can kayıplarının yanı sıra yaralanmalar ve sakat kalmalar, başlı başına bir trajedidir. Bu azımsanacak bir iş değildir. İyileşmeler olmasına rağmen, mevcut haliyle bu tablo bizi çok rahatsız etmektedir. Terör ne kadar canımızı sıkıyorsa, trafik kazaları da aynı derecede canımızı sıkmaktadır. Bu konuya gerçekten çok kafa yoruyoruz. Çok analizler, çok araştırmalar yapıyoruz. Ancak, yaptığımız analizlerde üzülerek gördüğümüz bir gerçek var. Biz aslında, tırnak içinde söylüyorum, 'tek hareketle önlenebilir kayıplar'ın üzüntüsünü yaşıyoruz. Tek hareketle emniyet kemeri takmak, tek hareketle ayağımızı gazdan çekmek, tek hareketle cep telefonumuzu kapatmak. Kazaya sebebiyet veren iki büyük hatamız, aşırı hız ve cep telefonu. Meydana gelmiş bir kazada sevdiklerimizi kaybetmemizin en büyük sebebi ise emniyet kemeri takmamak. Sadece geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda, trafik kazalarında araç içinde hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'ninin emniyet kemerlerinin takılı olmadığını tespit ettik."

"DİREKSİYON BAŞINDA TELEFONU KESİNLİKLE BİTİRECEĞİZ"
İçişleri Bakanlığı olarak trafik tedbirleri konusunda ısrarcı ve kararlı olduklarını ifade eden Soylu, şunları söyledi: "Araç içinde bulunan her vatandaşımızın emniyet kemeri takmasını kesinlikle temin edeceğiz. Direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle bitireceğiz. Bu konuda sadece emniyet ve jandarmanın trafik personelinden değil, bütün personel kapasitesinden maksimum ölçüde istifade etmeye kararlıyız. Bu noktadan hareketle, bugün 'Bu yolda hep birlikteyiz' sloganıyla yeni bir süreç başlatıyoruz. Bakanlığımızca 2018 yılı Eylül-Ekim-Kasım aylarını kapsayan 100 günlük eylem planı kapsamında, emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, aşırı hıza ilişkin yapılacak iş ve işlemlerle trafik kazalarını önleme planı hazırlanmasına ilişkin talimatlar il valiliklerine gönderilmiştir. 22 bin 490 trafik personeline ek olarak 230 bin emniyet ve 100 bin jandarma personelinin belirtilen kampanyada denetim faaliyetlerinde görev alması için 81 il valiliğine talimat gönderilmiş, bu kampanyada görev alacak yaklaşık 350 bin kolluk personeline konunun tebliğ edilerek aktif olarak görev almalarının sağlanması istenmiştir."

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