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Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olduğu açıklandı. Yapılan açıklama sonrasında bayramda yola çıkacak olan kişiler tarafından "Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olan yollar ve köprüler ile konuya ilişkin ayrıntılar...

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  • Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler listesi 2023: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?

    Köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinin ücretli olup olmadığı merak ediliyor.  Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? İşte, detaylar...
  • Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler listesi 2023: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

    Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler listesi 2023: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?

    Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan Pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
  • Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler listesi 2023: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI OLACAK?

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
  • Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler listesi 2023: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?

    Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İZBAN ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 00.00'e kadar ücretsiz olacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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