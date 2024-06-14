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        Haberler Bilgi Yaşam Bayramda ve arefe günü marketler açık mı, kapalı mı? Arefe günü A101, ŞOK, BİM ve Migros marketler kaça kadar açık?

        Kurban Bayramı'nda ve arefe günü marketler açık mı? A101, ŞOK, BİM arefe günü çalışma saatleri

        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber bayramda ve arefe günü marketlerin çalışma saatleri araştırması gündemdeki yerini aldı. Bu sene 16-17-18-19 Haziran tarihlerine denk gelen bayramda ve 15 Haziran arefe günü BİM, A101, ŞOK ve Migros marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar merak ediliyor. İşte, 2024 Kurban Bayramı ve arefe günü market çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 09:05 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:05
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        Kurban Bayramı coşkusu yurdun dört bir yanında başladı. İhtiyaçlarını karşılamak için markete gitmeyek isteyenler bayramda ve arefe günü marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte, bayramda ve arefe günü A101, ŞOK, Migros, BİM marketlerin çalışma saatleri...

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        AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

        15 Haziran 2024 Cumartesi arefe günü marketler açık olacak. Tüm marketler normal açılış ve kapanış saatlerinde çalışmaya devam edecek.

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        BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

        Kurban Bayramı bu yıl 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

        Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

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        A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

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        BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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        ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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        MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

        Hafta içi: 09.00-22.00

        Hafta sonu: 09.00-22.00

        AVM’ler için: 10.00-22.00

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