Bilindiği gibi normal koşullarda haftanın 6 günü açık olan eczaneler Pazar günleri ise nöbet sistemi ile çalışmaktadır. Resmi tatil günlerinde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala "Bayramda ve arefe gününde eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" soruları gündeme geldi. İşte konuya ilişkin detaylar...