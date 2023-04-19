Bayramda yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı

Ramazan Bayramı'nda milyonlarca aracın yollara çıkması beklenirken, otomotiv sektöründen de Bayramda sorunsuz bir yolculuk için art arda öneriler geliyor.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), uzun yola çıkmadan önce lastik bakımı ve kontrolünün sürüş performansını artıracağını ve yakıt tasarrufu sağlayacağını bildirdi.

Lastiğin otomobille yol arasındaki tek bağlantı noktası olduğuna dikkat çeken LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş için sürücülerin uzun yola çıkmadan önce mutlaka lastik bakım ve kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Kurt, "Lastiğinizi mutlaka uzmanına gösterin. Hava basıncı, balans ayarları, diş, topuk, sırt kontrollerini yaptırın. Yıpranma varsa önleminizi alın. Yedek lastiklerinize de aynı kontrolleri yaptırın" dedi.

'DÜZENLİ BAKIM TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAR'

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, seyahate çıkacak vatandaşların hava durumunu da dikkate alarak mevsime uygun doğru lastikle uzun yola çıkması gerektiğine dikkat çekti.

Kurt, "Öncelikle mevsimine uygun doğru lastiklerin aracınıza takılı olması gerekir. Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın" uyarısında bulundu.

Bayram tatillerinde karayollarında artan trafik yoğunluğu ve yaşanabilen kazalara dikkat çeken Kurt, "Araç ve düzenli lastik bakım kontrolü de trafikte güvenliğe katkı sağlar. Lastik sizi hem yola hem hayata bağlar. Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır, o da neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki sevdiklerinizin hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz" ifadelerini kullandı.

MEVSİMİNE UYGUN LASTİK UYARISI

Bayramda yola çıkacaklara yönelik tavsiyelerini sıralayan Pirelli Türkiye de, araçlarındaki kış lastiklerini halen değiştirmemiş olan sürücülerin vakit kaybetmeden lastiklerini yaz lastikleri veya dört mevsim lastikler ile değiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yüksek sıcaklıklarda kullanılan kış lastiklerinin yaz lastikleri ve dört mevsim lastikler gibi performans vermeyeceği kaydedilirken, ayrıca sıcak havanın kış lastiklerinin aşınmasına ve kullanım ömrünün azalmasına sebep olacağı bildirildi.