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Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret belgesi ile tescillendi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine özgü tahin helvası coğrafi işaret belgesi ile tescillendi

Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret belgesi ile tescillendi
AA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine özgü tahin helvası, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a coğrafi işaret tescil belgesini, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan takdim etti.

Türk Patent ve Marka Kurumunda düzenlenen törende konuşan Turan, Çanakkale'nin güzide ilçesi, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un memleketi Bayramiç'in, tarihi ve verimli topraklarıyla önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Bayramiç tahin helvasının, 1870'ten bu yana önemli bir değer, Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk anılarında sıkça bahsettiği ve "Tadını unutamıyorum." dediği çok özel bir ürün olduğunu belirten Turan, "Şehrimize özgü, bir anlamda Üstat Akif'in hatırasını taşıyan Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret tescili alması, Çanakkale'mize özgü bu ürünümüzü ülkemize ve dünyaya tanıtmak için önemli bir adım oldu." diye konuştu.

Turan, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerin korunması açısından büyük öneme sahip olan coğrafi işaretlerin, ekonomiye katkısıyla birlikte üreticiye de pazarlama konusunda büyük avantajlar sağladığını vurgulayarak, Bayramiç tahin helvasının, coğrafi işaret belgesi ile tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

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